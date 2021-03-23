Наймодніше комбо весни – широкі штани та светр: стильні приклади

Щодня дівчата можуть надихатися стильними образами, які публікують модниці на своїх особистих сторінках в інстаграмі. Втім не завжди можна знайти аутфіт, який лежить до душі та який хочеться приміряти на собі. Якщо зовсім немає ідей, що одягнути – стилісти рекомендують звернути увагу на широкі штани та светр.

Одне із найсвіжіших модних поєднань, які треба взяти на озброєння – поєднаня светру та трендових сучасних широких штанів, які прийшли на заміну вузьким джинсам скінні. Такий мішкуватий силует – це не лише модний образ, але й дуже комфортний та зручний.

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Португальська стилістка Софія Коельо вже приміряла на собі стильний бежевий светр та широкі білі штани, а одна з найяскравіших фігур модної індустрії в Данії Емілі Сіндлев поєднала стильний зелений светр та трендові шкіряні штани.

За словами стилістів, найкраще в парі працюють штани широкого крою молочного відтінку та светри приглушених кольорів. В ідеалі – популярний светр з об’ємними косами.

Для створення цілісного аутфіту окрім цих двох елементів більше нічого додавати не треба. Єдиний штрих, який може вдало доповнити це модне весняне комбо – сумка в тон светру. Ну і не варто забувати про модні кросівки або лофери, які стануть ідеальним довершенням до такого образу.

Пропонуємо у нашій добірці надихнутися стильними образами модних інфлюенсерок, які показують, як можна стильно поєднувати кольори та окремі елементи гардеробу.