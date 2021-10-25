Серед найпопулярніших відтінків переважають білий, чорний, пісковий, карамельний і болотний. Серед фасонів провідну позицію посів вільний крій.

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Інфлюенсерка Джессі Буш носить таку куртку з трикотажним костюмом, поєднуючи з черевиками-челсі. Анук Іві одягає подовжені стьобані куртки з сукнями та високими чоботами.



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок

Найпопулярнішою курткою зі стібками стала модель бренду The Frankie Shop. Її приміряли стрітстайл-зірки Еллен Клаессон, Джесіки Скай та Інес Сильва.



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок

Німецька інфлюенсерка Кароліна Даур вибрала довге стьобане пальто Marc O'Polo, Тіна Андреа продемонструвала чорну куртку вільного фасону Warehouse, Еллі Беатріс Джослі вдягнула об’ємний варіант H&M.



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок

Скандинавська модниця Перніль Тейсбек вийшла у світ в укороченій моделі Duvetica, а британська модниця Алісія Родді обрала не лише стьобану куртку, але й штани.



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок



Інфлюенсери обирають цього сезону стьобані куртки / Фото з інстаграму блогерок