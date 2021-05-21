Модні інфлюенсерки Франції Сабіна Сокол, Жанна Дамас, Камілла Шарьє найбільше люблять комбінувати з кардиганами квіткові сукні. Для того, щоб перетворитися в парижанку вам потрібне легке плаття та об’ємний теплий вовняний кардиган.
Стилісти радять поєднувати сукні з ескадрильями на танкетці, білими тканинними кедами, клогами чи босоніжками на підборах. Щоб почути себе справжньою француженкою, для недільної прогулянки спокійним містом підійде кошик, а для всіх інших випадків відмінно підійдуть сумки багети, класичні "бокси" і тоути.
Для вдалого аутфіту вкладіть волосся у легкі хвильки, а на обличчя нанесіть лише рум’яна. Щоб досягнути максимально схожого ефекту з модницями Парижу, ви повинні виглядати так, ніби збиралися не більше 5 хвилин.