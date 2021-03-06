Fashion-експерти пишуть, що взуття цієї весни буде одним із найгарніших. На своїх особистих сторінках в інстаграмі модні інфлюенсери вже опублікували чимало красивих туфель-човників, від яких просто неможливо відвести погляд.

Найбільше фешіоністам цього року припали до душі слінгбеки Amina Muaddi — від прозорих моделей з лімітованої колекції, розробленої в колаборації з репером A$AP Rocky, до варіантів кольорових відтінків з фірмовою пряжкою марки.

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Трендсеттери також активно з’являлися у неонових лодочках Balenciaga, туфлях Попелюшки Mach & Mach, елегантних двоколірних балетках Chanel та туфлях з блискучими пряжками Jimmy Choo.

Головні стрітстайл-модниці вже активно вигулюють цікаві варіанти туфель. Данська блогерка Емілі Сіндлев, яка дуже любить кольоровий одяг вже встигла придбати чимало відтінків взуття на цю весну.

На її світлинах в інстаграмі можна побачити блакитні босоніжки з пір’ям Amina Muaddi, туфлі блакитного відтінку Manolo Blahnik та оновлену модель балеток Valentino з масивними шипами.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне зробила ставку на найблискучіші босоніжки цього сезону Mach & Mach. Скандинавська модниця Перніль Тейсбек обрала ніжну класику – лодочки без підборів Chanel.

Модні блогерки показують найкрасивіші туфлі цієї весни