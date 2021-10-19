Найкрасивіша знахідка осені – рожевий тренч, як у Ельзи Госк: стильний образ

Шведська манекенниця Ельза Госк – справжня ікона стилю. Зірка обожнює ефектні образи, які допомагають їй залишатися однією з найстильніших моделей білизняного бренду Victoria's Secret. Знаменитість цього разу показала ефектний look, головну родзинку якого відігравав рожевий тренч.

За особистим профілем Ельзи Госк в інстаграмі стежить 7 мільйонів прихильниць її стилю зі всього світу. Білявка щодня показує прості образи з додаванням трендових елементів гардероба, або ж демонструє на собі ефектні речі, які ідеально підкреслюють її стиль.

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В одному з останніх дописів голубоока білявка опублікувала кілька кадрів в модному рожевому тренчі, який чудово допоможе впоратися з осінньою хандрою,

Образ Ельзи Госк

Красуня одягнула на прогулянку яскраво-рожевий тренч розміру оверсайз, перев’язавши поясом на талії. Бездоганний виріб Ельза Госк обрала від бренду ANOUKI. Образ знаменитості доповнили чорні черевики на шнурівках від Dior за 37 тисяч гривень.

Білявка зачесала пучок та довершила модний аутфіт чорними сонцезахисними окулярами Olsen та чорною сумкою Intrecciato від Bottega Veneta.

Знаменитість подякувала у дописі прихильникам за те, що слідкують за нею і постійно надихаються її образами та опублікувала кілька кадрів з морозивом.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі