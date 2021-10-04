Цієї осені глянець Vogue Paris святкує 100-річчя. На ювілейну подію зібралися чимало знаменитостей, серед яких знамениті Тіна Кунакі та Венсан Кассель.

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Vogue Paris зарекомендував себе як еталон французького стилю та культури. На сторінках глянцю з’являлися такі ікони стилю, як Бріжит Бардо, Кетрін Деньов, Кейт Мосс, Джейн Біркін, Летиція Каста, Наомі Кемпбелл. Також у глянці красувалися моделі нового покоління – сестри Хадід, Кайя Гербер, модель-трансгендер Валентина Сампайо та інші.

У палаці Гальєра команда видання презентує 400 творів з архіву Vogue - фотографії, ілюстрації, журнали, документи, фільми – підкреслені чудовим вибором моделей високої моди та готових нарядів моделей.

На знакову подію завітала одна з найобговорюваніших французьких пар. Закохані навіть встигли відвідати через деякий час інший захід – показ Valentino.

Образ Тіни Кунакі та Венсана Касселя

Модель обрала для виходу плаття-кейп фіолетового кольору з пір’ям. Її образ довершили лаковані туфлі бордового кольору на масивних підборах. Знаменитість зав’язала високий пучок та довершила образ велюровою коричневою сумкою із золотистим ланцюжком та фурнітурою Valentino.

Венсан перестав перед камерою у не менш стильному образі. Актор одягнув сорочку з синім кардиганом та широкі чорні штани. Його аутфіт довершувало чорне пальто, шарф та стильні оранжеві кросівки Nike.



Тіна Кунакі та Венсан Кассель здійснили світський вихід / Getty Images



Тіна Кунакі та Венсан Кассель здійснили світський вихід / Getty Images