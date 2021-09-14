Найкрасивіша пара Met Gala: Гейлі та Джастін Бібер прийшли у бездоганних образах – фото

Американська модель Гейлі Бібер завітала у музей Метрополітен на fashion-подію Met Gala. Знаменитість пройшлася червоною доріжкою разом з чоловіком, канадським співаком Джастіном Бібером.

24-річна модель Гейлі Бібер любить перебувати в епіцентрі всіх важливих подій. 13 вересня знаменитість вела церемонію нагородження MTV Video Music Awards у молочній мінімалістичній сукні на довгий рукав, а вже 14 вересня завітала на Met Gala у вечірній довгій сукні чорного кольору.

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Гейлі та Джастін Бібери вважаються однією з найсильніших пар США. Подружжя часто придуміє спільні образи та красуються в них не лише на червоних доріжках, але й під час прогулянок, де їхні аутфіти підловлюють папараці.

Для світської події Гейлі вирішила одягнути елегантну сукню, яка підкреслить її фігуру та створить незабутній образ.

Аутфіт Гейлі та Джастіна Бібера

Манекенниця одягнула на одну з визначних подій США красиву вечірню сукню чорного кольору від бренду Saint Laurent. Обтисле вбрання було оздоблене глибоким вирізом у зоні декольте, інкрустоване коштовними камінчиками.

Образ знаменитості доповнило золотисте кольє на шиї та персні. З аксесуарів Гейлі обрала чорний клатч та сонцезахисні окуляри, а яких вона позувала перед фотографами. Стилісти зробили манекенниці легенькі хвильки на волоссі, а візажисти підкреслили погляд золотистими тінями, а губи намалювали коричневою помадою.

Поруч з моделлю красувався Джастін Бібер. Він одягнув чорний костюм від власного бренду Drew, що складався з вкороченого піджака та широких штанів. До костюма співак підібрав білі кросівки з ведмедиком. Образ довершувала чорна сумка з жовтим орендованим смайликом та золотий годинник.



Бездоганний образ зіркового подружжя / Getty Images



Бездоганний образ зіркового подружжя / Getty Images