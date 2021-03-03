Хутро, гігантські тоути та зелений колір: найкращі сумки представлені на Тижні моди в Мілані

З початком пандемії у світі все зазнало змін, і світ моди не виключення. Окрім того, що значна частина дизайнерів представляють свої покази в онлайн-режимі, інша ж частина обходиться лише представленням лукбука. Втім навіть попри незручність розгледіти всі деталі, все ж таки варто виокремити найзнаковіші сумки з колекції осінь-зима 2021.

У 2021 році основний акцент дизайнери зробили на практичності не лише під час пошиття одягу, але й при створенні сумок.

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Тепер з’являється щоразу більше моделей сумок, куди можна легко помістити ноутбук. Такі варіанти показали у своїх колекціях Fendi та Prada, яка представила нову модель знаменитої сумки Cleo, у якій поміститься MacBook Air.



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue

Бренд Sunnei створили гігантський зелений тоут, у який навіть поміститься форма для залу та навіть плед для перших весняних посиденьок в парку.



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue

Fashion-журналісти жартують, що у червону сумку Marni неосяжних габаритів взагалі може поміститись вже ваше життя. Ця сумка одразу стала мемом, оскільки просто важко уявити, скільки знадобиться часу на те, щоб знайти там кредитну картку чи ключі від квартири.



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue

У 2021 році в центрі уваги – зелений колір. Саме у таких відтінках дизайнери представили свої сумки. Зелений колір вважається одним з наймодніших відтінків весняно-літнього сезону.

Цей колір підкорив багатьох трендсеттерів ще в середині зими. Вже відтоді інфлюенсери приміряли зелені сумки та інші елементи гардеробу у весняному кольорі. Зелені сумки з’явилися у колекціях AWAKE Mode та Salvatore Ferragamo.



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue

Ще одна тенденція, яка з’явилася на Тижні моди у Мілані – хутро. Штучне представила Prada, натуральне – Fendi, чи кольоровий у дусі 2000-х, як у Blumarine.



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue



Трендові сумки осінь – зима 2021 / Vogue