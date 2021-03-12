На календарі весна, а це означає, що саме час створювати стильні образи зі спідницею. Втім поки погода на вулиці остаточно не стала теплою та сонячною, у вас ще є час придбати моделі, які будуть популярними цього сезону.

Взимку більшість дівчат обирали штани та джинси, а от весною кожна модниця хоче створити ніжний образ завдяки сукні чи спідниці.

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Для кожного сезону характерні свої моделі виробів. Якщо взимку актуальними були твідові чи стьобані моделі, то вже навесні в хід підуть спідниці з довжиною міні та величезним вирізом.

Пропонуємо вам 7 трендових фасонів, які дизайнери представляли під час весняно-літніх колекцій на Тижнях моди восени.

Прозорі

Прозорих тканин в цьому сезоні буде дуже багато. Таку спідницю можуть обрати лише найсміливіші, а от надмірну сексуальність ви можете компенсувати стриманим верхом - подовженим жакетом чи сорочкою.



Стильні спідниці цієї весни / Elle

З рюшами

Тим, кому хочеться весняної романтики – варто звернути увагу на спідниці з рюшами. Така модель дещо екстравагантна, але її також можна врівноважити завдяки класичному верху, що складатиметься з блузки та сорочки та взуття на кшталт лоферів.



Стильні спідниці цієї весни / Elle

Ніжна плісировка

Спідниці плісе давно стали позасезонними. Такий фасон точно є в кожної модниці, але якщо ви все ще не придбали таку спідницю, то обирайте цього сезону ніжне плісирування.



Стильні спідниці цієї весни / Elle

Сітка

У 2021 році актуальна морська тематика. Нещодавно дизайнер Жан Гріцфельд радив придбати в цьому сезоні топ-сітку. Не обійшла мода на сітку і спідниці. Щоб збалансувати одяг та не виглядати зухвало, верх варто обирати спокійний – светр чи жакет.



Стильні спідниці цієї весни / Elle

Екстремальне міні

Спідниці міні заполонили всі модні подіуми. Навесні такі спідниці стилісти радять носити з поло, сорочками, блузами, вкороченими чи подовженими жакетами, а також зі светрами в прохолодну погоду.



Стильні спідниці цієї весни / Elle

Глибокий розріз

Сексуальність – тренд весни, тому чим більший буде розріз на спідниці, тим краще. Щоб не виглядати занадто відвертими в такій спідниці, закривайте верхню частину тіла та обирайте серед взуття чоботи-труби або закриті туфлі.



Стильні спідниці цієї весни / Elle

Шкіряні

Шкіра настільки часто переходить з сезону в сезон, що має всі шанси увійти у список базових елементів гардеробу. Шкіряна спідниця чудово підходить і для робочих буднів, і для походу ввечері у ресторан.



Стильні спідниці цієї весни / Elle