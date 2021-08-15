Рожевий, на зав'язках та блискучий: найкращі купальники Лесі Нікітюк

Ведуча рейтингових проєктів Леся Нікітюк часто їздить відпочивати, тож ділиться зі своєю багатомільйонною аудиторією не лише стильними пляжними образами, але й модними купальниками, які вона з великим задоволенням демонструє на собі.

Телеведуча та блогерка не втрачає можливості відправитися влітку на відпочинок, тож нещодавно прилетіла на батьківщину футболіста Кріштінану Роналду – Мадейру. З Поргугалії знаменитість публікує красиві фото в купальниках, які підкреслюють її форми та струнку фігуру.

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Леся Нікітюк любить ділитися зі своїми підписниками цікавим та спокусливим контентом, тому у її інстаграмі можна знайти чимало світлин у купальниках, які телеведуча обирала на відпочинок.

У мережі блогерку називають королевою купальників, оскільки під час кожної мандрівки знаменитість показує на собі нові моделі. На її стрункій фігурі чудово сидять звичайні пляжні вироби на зав’язках та суцільні купальники.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Цього літа українська знаменитість обирає на пляж сексуальний рожевий та чорний купальник, трендовий виріб у принт зебри, на зав’язках, з тонкими шлейками та блискучий виріб зеленого кольору.

Леся Нікітюк любить головні убори, тож доповнює свої пляжні образи солом’яними капелюхами та візорами, а також не обходиться без стильних сонцезахисних окулярів.