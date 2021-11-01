Найінстаграмніші кросівки сезону – New Balance 550: як виглядає улюблене взуття модниць

Переглядаючи інстаграм-стрічку важко не помітити на інфлюенсерках нову модель кросівок New Balance 550. Взуття надзвичайно стрімко "залетіло" в піраміду трендів, тож має всі шанси не втратити своєї актуальності в наступному весняно-літньому сезоні.

Незалежно від місяця, осінь – чудова пора придбати не лише зручні черевики та чоботи на підборах, але й нові кросівки, які ідеально підходять до тренчів, курток та пальт.

Дивіться також Наймодніші пальта осені: бездоганна добірка верхнього одягу

Попри те, що чимало брендів підготували для осіннього сезону вибухові релізи, по-справжньому вистрілили кросівки New Balance 550. Якщо раніше багато модниць довершували свої образи 452 і 530 моделями, то зараз без нових кросівок не обходиться будь-який кежуальний чи спортивний образ.

До прикладу, кросівки у зеленому кольорі настільки сподобалися it-girls, що у всіх офіційних магазинах стався миттєвий солд-аут. Кросівки із зеленою підошвою та буквою N – головне доповнення всіх образів Гейлі Бібер.



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму

Стильна інфлюенсерка з Німеччини Анук Іві доповнює трендове пальто у клітинку з бордовими кросівками. Особиста стилістка Меган Фокс також обирає таку модель. Іспанська манекенниця Євгенія Сільва доповнює трендовими кросівками стильний світшот у смужку в поєднанні з білими штанами.



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму

Модна блогерка Феліція Акерстром одягає кросівки під класичне пальто з бейсболкою, а Олівія Фаег доповнює кросівками аутфіт із зеленим светром та класичними синіми джинсами.



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму



New Balance 550 – наймодніші кросівки сезону / Фото з інстаграму