Сьогодні, 4 серпня, Меган Маркл виповнюється 40 років. Тож ми підготували добірку найдорожчих та найкрасивіших образів герцогині з архівів королівського минулого.

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Унікальний та неповторний стиль Меган Маркл зачаровує багатьох. Її стримані та завжди лаконічні образи прагнуть наслідувати мільйони жінок. Зараз, коли королівську роботу змінило невимушене життя в Лос-Анджелесі, Меган Маркл не завжди має нагоду покрасуватись у дорогих сукнях перед папараці. Тому ми вирішили повернутись у часи королівських буднів герцогині Сассекської та пригадати її найкращі образи.

Найдорожчі вбрання Меган Маркл

Для особливої події, а саме заручин, Меган Маркл обрала кутюрну сукню від Ralph & Russo. Вартість вбрання була чималою – 75 000 доларів.

Розкішну сукню для церемонії вручення нагород Австралійського географічного товариства у 2018 році для герцогині Сассекської підготував модний дім Oscar de la Renta. Її вартість склала 13 тисяч доларів. Вбрання прикрашене чорним градієнтом з птахів. Меган Маркл доповнила образ витонченим взуттям від Aquazzura.



Меган Маркл у сукні Oscar de la Renta / Фото Getty Images​

Для довгоочікуваного візиту у графство Чешир Меган Маркл обрала відповідну сукню. Вона віддала перевагу світлому бежевому вбранню від Givenchy вартістю майже 24 тисячі доларів.

Офіційний прийом країн Співдружності націй герцогиня Сассекська відвідала у стриманому костюмі від Prada. Він складався зі стильного жакета та спідниці оригінального дизайну. Доповнила образ Меган Маркл ремінцем у тон, чорним клатчем та взуттям на підборах від Aquazzura. Вбрання та аксесуари модниці коштували 12 тисяч доларів, з них лише 8000 – костюм.



Герцогиня Сассекська у костюмі Prada / Фото Getty Images​

Легендарний дім моди Dior теж зміг долучитись до створення образу для герцогині. Вишукану чорну сукню вона одягнула на захід, присвячений 100-річчю королівських ВПС. Образу додало родзинки взуття, яке також виготовив всесвітньо відомий модний дім. Стильна сукня скромного крою вартувала 10 тисяч доларів, а підбори у ніжному рожевому відтінку – 2000 доларів.



Меган Маркл у вишуканій сукні від Dior / Фото Getty Images​

Два найдорожчих вбрання герцогині Сассекської були створені для особливого дня – весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Сукню для святкування вона довірила дизайнерці модного дому Stella McCartney. Вартість виробу склала понад 157 тисяч доларів.



Вбрання для весільного приймання / Фото Getty Images​

Над створенням цієї сукні працювала британка Клер Вейт Келлер, креативна директорка французького модного дому Givenchy. Неповторне королівське весільне вбрання герцогині з човниковим декольте, яке зробило акцент на тендітних ключицях герцогині Сассекської, коштувало близько 265 000 доларів.



Розкішна весільна сукня герцогині Сассекської / Фото Getty Images​

