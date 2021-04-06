Цієї весни ми будемо носити в’язаний костюм, як у Ельзи Госк: стильний образ

Джерело:інстаграм Ельзи Госк
Відома шведська модель Ельза Госк щоразу вражає своїх прихильників стильними образами. Цього разу "ангел" Victoria's Secret з’явилася перед камерою у в’язаному костюмі молочного кольору та шовковій квітковій пов’язці.
Манекенниця Ельза Госк обожнює ділитись з фанами новими образами. Шведська модель завжди виглядає стильно та показує іншим на своєму прикладі, як можна виглядати модно та цікаво.
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4 квітня християни західного обряду відзначали велике християнське свято – Великдень. Для такої важливої святкової події Ельза Госк обрала в’язаний костюм, який особливо популярним буде вже цієї весни.
На пасхальні вихідні манекенниця одягнула в’язаний костюм молочного кольору, що складався з джемпера з комірцем та коротких шортів від бренду Mr Mittens.
Свій образ шведська модель доповнила шовковою квітковою пов’язкою, сонцезахисними окулярами з чорними лінзами та білою оправою від Loewe та лаконічною в’язаною сумкою від Mango.
До такого стильного образу Ельза підібрала модні лофери Prada чорного кольору. Біляве волосся 33-річна модель залишила розпущеним, а губи нафарбувала улюбленою коричневою помадою.
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