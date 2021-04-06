Відома шведська модель Ельза Госк щоразу вражає своїх прихильників стильними образами. Цього разу "ангел" Victoria's Secret з’явилася перед камерою у в’язаному костюмі молочного кольору та шовковій квітковій пов’язці.

Манекенниця Ельза Госк обожнює ділитись з фанами новими образами. Шведська модель завжди виглядає стильно та показує іншим на своєму прикладі, як можна виглядати модно та цікаво.

Читайте також Total look небесного відтінку: Ельза Госк зачарувала мережу бездоганним образом

4 квітня християни західного обряду відзначали велике християнське свято – Великдень. Для такої важливої святкової події Ельза Госк обрала в’язаний костюм, який особливо популярним буде вже цієї весни.

Образ Ельзи Госк

На пасхальні вихідні манекенниця одягнула в’язаний костюм молочного кольору, що складався з джемпера з комірцем та коротких шортів від бренду Mr Mittens.

Свій образ шведська модель доповнила шовковою квітковою пов’язкою, сонцезахисними окулярами з чорними лінзами та білою оправою від Loewe та лаконічною в’язаною сумкою від Mango.

До такого стильного образу Ельза підібрала модні лофери Prada чорного кольору. Біляве волосся 33-річна модель залишила розпущеним, а губи нафарбувала улюбленою коричневою помадою.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч