Настя Каменських зачарувала образом з відпочинку у короткій пісочній сукні: яскраві кадри

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, нещодавно відправилася на відпочинок в Хорватію. З сонячної країни знаменитість ділилася яскравими світлинами, втім вже повернулася додому, а спогад про Хорватію завершила позитивним кадром у стильному вбранні.

Настя Каменських вважається однією з найстильніших співачок в українському шоу-бізнесі. Вона вміє вдало підкреслити свою фігуру, а перед прихильниками з’являється завжди у новому вбранні.

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У Хорватію NK відправилася ще на початку серпня зі своєю сім’єю. Знаменитість весело проводила час зі своїми рідними, публікувала фото з мальовничих місць та демонструвала аутфіти своїй 5-мільйонній аудиторії. Від сьогодні у виконавиці розпочинається щільний концертний графік, тож в інстаграм-дописі вона розписала свій графік та поділилася милою світлиною з відпочинку.

Стильний образ Насті Каменських

Для прогулянки туристичним містом Настя одягнула коротку сукню на бретелях, яку доповнила багатошаровим золотистим поясом на талії. Мінісукня вдало підкреслила стрункі довгі ноги NK та її засмагу.

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Образ зірка доповнила сабо на підборах з квадратним носком з прозорого матеріалу та мінімалістичною молочною сумкою. Волосся Настя вклала в елегантні локони, а на обличчі зробила красивий макіяж підкресливши погляд чорними стрілками.

Образ співачки не залишився без уваги її прихильників. У коментарях вони висловлюють компліменти та пишуть, що Настя, як завжди, дуже красива.

"Це щастя дивитися на твої фотографії";

"Прекрасно виглядаєш";

"Настя, шикарна сукня";

"Чарівна красуня";

"Яка ти гарна".



Красивий образ NK / Фото з інстаграму



Красивий образ NK / Фото з інстаграму