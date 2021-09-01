Українська знаменитість приміряла елементи шкільного гардероба та навіть постала перед камерою з іншим кольором волосся. NK любить дивувати своїх фанатів яскравими образами, тож на 1 вересня підготувала цікавий аутфіт.

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Настя Каменських завжди демонструє бездоганне відчуття стилю. У своєму інстаграмі вона часто ділиться щоденними та святковими образами. Своїй 5-мільйонній аудиторії в інстаграмі співачка показала ефектний образ, який підійде старшокласницям.

Образ Насті Каменських

Виконавиця зробила кілька яскравих кадрів з букетом рожевих глаустом в руках. Настя одягнула традиційний елемент гардероба на шкільну лінійку – білу сорочку, яку поєднала з трендом осені – жилеткою в гусячу лапку.

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Образ зірка доповнила шкіряною короткою спідницею плісе та високими білими гетрами. Шкільний look довершили чорні лаковані лофери. Головною родзинкою в такому аутфіті стала незвична зачіска NK. Виконавиця приміряла фіолетову кучеряву перуку, створивши милий образ за допомогою шпильок з різнокольоровими надписами.

Настя намалювала очі ніжними світлими тінями, а губи – коричневою помадою. У дописі зірка написала, що для неї цей день завжди буде пов’язаним з теплими дитячими моментами.



Образ учениці Насті Каменських / Фото з інстаграму співачки



Образ учениці Насті Каменських / Фото з інстаграму співачки