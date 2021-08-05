Настя Каменських показала варіант яскравого образу для відпустки

Українська співачка Настя Каменських з чоловіком, мамою, тещею і подругою відпочиває в Хорватії. Вона з'являється на людях не лише в купальниках, а й в яскравих образах. Варіант look для літньої відпустки дивіться нижче.

34-річна Настя Каменських прогулялась вуличками міста Коміжа, що розкинулось посеред Адріатичного моря. Для вечірнього виходу вона обрала яскравий принт і довжину міні.

Читайте також Юлія Саніна вразила епатажним образом: фото концертного вбрання

Образ Насті Каменських у відпустці

Співачка одягла легку шовкову сорочку насиченого мандаринового кольору. Її довершив оригінальний принт – великий рожевий горох. Каменських не стала застібати сорочку на всі ґудзики, залишивши глибоке декольте.

Під яскравий верх зірка підібрала білу мініспідницю з кишенями та необробленим краєм. Тонкий коричневий пояс підкреслив її струнку талію та гармонійно поєднався з замшевими ботильйонами. Як справжня туристка, Настя Каменських вийшла на прогулянку з рюкзаком – трендовим в'язаним аксесуаром.

Настя Каменських у яскравому образі / Фото з інстаграму співачки

Настя Каменських у яскравому образі / Фото з інстаграму співачки

У Хорватії артистка встигла сходити на побачення з Потапом. Для романтичної прогулянки з коханим вона обрала куди елегантніший образ – зелену сукню з пікантним декольте.