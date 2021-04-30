Прозорі блузки завжди виглядали відверто та зухвало, але в цьому сезоні вони стали справжнім трендом.

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Весною блузки з напівпрозорих тканин мають всі шанси потрапити в гардероби модниць. Коричневу блузку в парі з кавовими штанами вже приміряла португальська стилістка Софія Коельо та супермодель Белла Хадід.

У мас-маркеті можна знайти чимало блуз, розшиті паєтками та бісерами, які допомагають сховати білизну від зайвих очей.

На щодень

У цьому сезоні напівпрозорі блузи та сорочки мають всі шанси стати вашою улюбленою річчю в гардеробі. Напівпрозора блуза з тонкого льону прекрасно поєднаєnься з широкими штанами, а молочна блуза стане ідеальним доповненням до білих штанів. Якщо ви любите багатошаровість, тоді одягайте напівпрозору сорочку поверх топів та суконь.



Стильні блузи цієї весни / Vogue



Стильні блузи цієї весни / Vogue



Стильні блузи цієї весни / Vogue

Провокативні

Для сміливих дівчат дизайнери приготували провокативні варіанти блузок. За прикладом Белли Хадід, можна одягнути під низ чорний бюстгальтер та повністю прозору блузу, виглядаючи при цьому досить спокусливо, але не відверто.



Стильні блузи цієї весни / Vogue

Романтичні

Напівпрозорі блузи можуть бути елегантними та романтичними. Бренд Zimmermann створив виріб з об’ємними рукавами та всипаними квітами. Такий ніжний аутфіт можна доповнювати яскравою спідницею.

Напівпрозору блузку зі шлярками чи мереживом можна поєднувати також з денімом та балетками.



Стильні блузи цієї весни / Vogue



Стильні блузи цієї весни / Vogue



Стильні блузи цієї весни / Vogue

Ошатні

Ошатні блузи можуть легко конкурувати з вечірніми сукнями. Українська дизайнерка Надя Дзяк представила блузу на вихід з ніжного фатину у нюдовій колірній гамі. Розкішний варіант також представив Елі Сааб. Він створив блузу з ультра широкими рукавами та розшив делікатною квітковою вишивкою.



Стильні блузи цієї весни / Vogue



Стильні блузи цієї весни / Vogue