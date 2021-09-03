2 вересня у Києві відбулася презентація культового аромату Miss Dior, в якому головною героїнею кампейну стала акторка Наталі Портман. Світська подія зібрала навколо себе відомих українських інфлюенсерів та знаменитостей, серед яких – Надя Дорофєєва.

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Виконавиця готується до кожного публічного виходу вкрай ретельно. У гардеробі Дорофєєвої є чимало люксового вбрання від закордонних брендів, втім вона часто вибирає одяг від українських дизайнерів.

Для вечірки Miss Dior DOROFEEVA обрала сукню від дизайнерки Наді Дзяк. Оригінальне вбрання з воланами приміряли чимало українських зірок, серед яких – Катя Осадча, Алла Костромічова, Настя Каменських та багато інших.

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Образ Наді Дорофєєвої

Перед камерами виконавиця красувалася у салатовій короткій сукні на довгий рукав. Особлива родзинка дизайнери, за яким впізнається ДНК бренду – габаритні волани на сукні. Плаття Дорофєєвої було оздоблене плісированою вставкою на одному рукаві і традиційним довгим воланом на платті.

Сукню знаменитість доповнила голубими замшевими туфлями-човниками на підборах. Волосся Дорофєєва зібрала у незграбний пучок, одягнула мінімалістичні золотисті прикраси та зробила ефектний макіяж. Вона підкреслила погляд чорним олівцем для очей, а губи намалювала коричневою помадою.

У серії світлин, які вона опублікувала у своєму інстаграмі, співачка показала кілька красивих кадрів наодинці, а також зробила фото із зірковими друзями – Дмитром Монатиком та його дружиною Іриною.

"Моє життя – це вічні поїздки, тому помітити мене в чомусь жіночому можна вкрай рідко! Сьогодні не змогла втриматися, щоб не зробити собі маленьке свято і вийти в платті на презентацію нового аромату", – написала DOROFEEVA у дописі.



Вишуканий образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму співачки



Вишуканий образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму співачки



Вишуканий образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму співачки