Надя Дорофєєва зачарувала бездоганним кадром для глянцю Vogue: фантастичне фото

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва поділилася ефектною світлиною зі своїми прихильниками. Зірка сиділа у фотостудії в розкішній чорній сукні.

Відому виконавицю запросили знятися для сторінок українського глянцю Vogue. Над кадрами працював фотограф Андрій Грей, а розкішні образи для співачки склала стилістка Анна Гончарова.

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Нові кадри зі співачкою з’являться в листопадовому номері видання, який присвячений мистецтву бути собою та йти за своїм покликанням. Знятися для глянцю запросили українську виконавицю, яка розпочала сольний проєкт, усвідомивши, що здатна на більше.

"Ми бачили її різною, але такою – вперше. Любуємося Надею Дорофєєвою на сторінках листопадового номера", – йдеться в інстаграмі MOZGI Entertainment.

Перед камерою фотографа співачка щиро посміхалася. Вона приміряла чорну сукню на тонких бретелях з глибоким розрізом. Виріб дозволив підкреслити довгі ноги знаменитості та її струнку талію.

Ніжний образ виконавиці доповнювало мінімалістичне кольє на шиї, браслет на руці та нозі. 5-мільйонній аудиторії сподобався кадр співачки, тож вони засипали її в коментарях чималою кількістю компліментів.

"Нереально красиво лежиш";

"Жіночність – твоє все";

"Заново влюбилася в тебе";

"Найкраща за всіх";

"Дуже красиво";

"Вау, це дуже прекрасно".



Модний образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму співачки