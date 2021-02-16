Популярна українська співачка Надя Дорофеєва активно розвиває свою сольну кар’єру та готує для слухачів новий хіт. Виконавиця опублікувала стильне фото та зазначила, що написала з Потапом нову пісню.

Перший трек Gorit, який випустила Дорофєєва отримав неоднозначні оцінки публіки. Втім зірка має шалену підтримку шанувальників, тож вже готує для слухачів нову пісню, яка за її прогнозами, фанатам дуже сподобається.

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Дорофєєва любить стильно одягатися, тож опублікувала в особистому профілі в інстаграмі новий кадр. Ексучасниця гурту "Время и стекло" чи не єдина українська виконавиця, яка налічує у своєму профілі 5-мільйонну армію прихильників.

Образ Наді Дорофєєвої

Перед камерою виконавиця DOROFEEVA красувалась у білій подовженій сорочці оверсайз, яку довершила трендовим жилетом з жовтим та голубим обрамленням. Вбрання довершили білі штани, а серед аксесуарів Дорофєєва зробила ставку на чокер, який вдало вписався у її образ.

Особливої родзинки образу надавала зачіска. Співачка зробила два хвостики, які перетягнула резинками, розділивши хвости на декілька частин. Такий варіант зачіски є одним з найпопулярніших у 2021 році.

Зірка зробила звичний макіяж виділивши повіки коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Стильний образ Дорофєєвої / Фото з інстаграму