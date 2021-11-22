Надя Дорофєєва вийшла на сцену в мереживній сукні з великими крилами: фото зухвалого образу

Сольна співачка Надя Дорофєєва щоразу дивує своїх прихильників фантастичними образами. Нещодавно виконавиця долучилася до інших артистів та виступила на "Вечорі прем'єр" у доволі сміливому образі.

У суботу, 20 листопада, у Національному палаці мистецтв України відбувся довгоочікуваний "Вечір прем’єр", який традиційно проводить ведуча "Світського життя" Катерина Осадча.

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На грандіозному концертному шоу виступали популярні українські артисти. До виступу долучилася співачка Надя Дорофєєва. Вона здивувала прихильників несподіваним сюрпризом, виконавши пісню популярного гурту 2000-х Тату "Покажи мне любовь".

Знаменитість вийшла на сцену в стильному та дещо сексуальному та відвертому аутфіті, який підкреслив її ідеальну фігуру.

Образ Наді Дорофєєвої

Артистка одягнула стильне мініплаття, що складалося з бежевого мереживного боді з прозорими вставками на животі. Стильний образ доповнила коротка кремова спідниця зі складками.

Образ виконавиці доповнили молочні довгі рукавиці з мереживної тканини, які вдало довершували плаття. Любителька високих підборів обрала чоботи на низькому ходу. Ніжний образ співачки доповнювали ромашки на кучерявому волоссі та пластир на коліні та обличчі із заклеєними квітами.

Візажисти нафарбували повіки сріблястими тінями та додали в якості елементу декору – крихітні рожеві пуп’янки, а губи нафарбували насиченою коричневою помадою.

Окрім цього, головною родзинкою образу стали величезні білі крила з пір’я, якими Надя Дорофєєва довершила свій концертний аутфіт.

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Реакція мережі на образ Дорофєєвої