У п’ятницю, 17 вересня, на локації київського велотреку відбулося концертне шоу ROAD українського електронного дуету TVORCHI. Під час виконання треку «Іди сюди» музиканти вразили шанувальників несподіваним сюрпризом. Вони запросили співачку Надю Дорофєєву заспівати з ними разом.

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Знаменитість вийшла на сцену в стильному та дещо екстравагантному аутфіті, який підкреслив її ідеальну фігуру.

Образ Наді Дорофєєвої

Артистка одягнула чорний костюм у смужку від українського бренду LALLIÈR. Виріб складався з вкороченого жакета, який був оздоблений зверху сатиновим рожевим бра. Спідниця на високій посадці з глибоким розрізом та сріблястою бахромою була довершена мінімалістичним бантиком.

Звабливий образ знаменитість довершила рожевими босоніжками на високій платформі з фактурними підборами. Волосся Надя Дорофєєва розпустила, а на обличчі зробила макіяж в коричневих тонах.

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"Tvorchi прокатали Київ по класних треках з нового альбому! Я була дуже рада підтримати хлопців і заспівати разом на одній сцені! Обожнюю такі спонтанні колаборації", – зазначила Дорофєєва.

Реакція мережі на образ Дорофєєвої

"Нереально красивий наряд";

"Яке класне взуття";

"Образ просто шикарний";

"Який наряд! Ти просто богиня".



Образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму співачки



Образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму співачки



Образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму співачки