Надя Дорофєєва на прем'єру фільму "Дім Гуччі" прийшла у скромному одязі

Українська виконавиця Надя Дорофєєва любить підкорювати прихильників модними образами, втім під час нещодавнього виходу вона приміряла скромний одяг.

Надя Дорофєєва – одна з найсильніших та найяскравіших знаменитостей в українському шоу-бізнесі. Кожного разу співачка не лише демонструє ефектні аутфіти, але й диктує тренди модницям.

Дивіться також Пуховик, костюм і чоботи-панчохи: 5 головних покупок цієї зими

За інстаграм-сторінкою виконавиці стежить 5 мільйонів користувачів, тому 31-річна співачка є для багатьох натхненням для створення цікавих образів.

У середу, 24 листопада, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася довгоочікувана прем’єра фільму "Дім Гуччі". На захід запросили чимало українських зірок, серед яких була Надя Дорофєєва.

У гардеробі співачки є багато речей не лише від українських дизайнерів, але й від дорогих люксових брендів. Втім на гучну прем’єру фільму знаменитість обрала не ефектний яскравий образ, а скромний чорний аутфіт.

Вона постала перед камерами у звичайному чорному світшоті, штанах та шкіряному жакеті. Надя одягнула коричневі шкіряні чоботи на масивній підошві, довершивши свій образ коричнево-бежевим шарфом від Gucci.

Довге волосся співачка зав’язала у незграбний пучок, а на обличчі зробила природний макіяж. Світською репортеркою цього тижня у популярній програмі Катерини Осадчої стала українська співачка Джамала, з якою Дорофєєва зробила кілька фото.



Надя Дорофєєва на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Фото з інстаграму



Надя Дорофєєва на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Фото з інстаграму



Надя Дорофєєва на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Фото з інстаграму