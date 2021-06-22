31-річна виконавиця з’явилася перед пресою у вбранні з весняно-літньої колекції I AM LOVE авторства українського дизайнера Олени Буреніної.

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Образ Наді Дорофеєєвої

Співачка одягнула ультрамодний топ-бандо з хитросплетеними шнурками та високі чорні штани з розрізами на стегнах.

Волосся артистка розпустила, а образ довершила трендовими в’єтнамками чорного кольору на підборах та мінімалістичною сумкою Balenciaga в популярному зеленому кольорі.

"Клієнтка Elena Burenina – сильна і незалежна, але разом з тим чуттєва і сексуальна, творча, відкрита до всього нового. Я рада, що в цей особливий для себе день вона вибрала образ нашого бренду", – зазначила дизайнерка.



Образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму

Нагадаємо, колекція Elena Burenina SS 2021 під назвою I AM LOVE була представлена ​​на головному подіумі Ukrainian Fashion Week та отримала високі оцінки модної преси. У цьому році бренд зазначає своє п'ятнадцятиріччя.



Вбрання з нової колекції Elena Burenina / Фото з інстаграму