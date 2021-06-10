Джинси з розрізами і сорочка оверсайз: Надя Дорофєєва показує ідеальний аутфіт на літо

Ексучасницю гурту "Время и Стекло" Надю Дорофєєву справедливо вважають однією з найстильніших українських артисток. Образи зірки прості й трендові. Вона показала аутфіт у джинсах з розрізами та м'ятній сорочці, який обов'язково варто повторити цього літа.

Фешн-зйомку співачка влаштувала на задньому дворі розкішного заміського маєтку, взявши в руку вазу з рожевими трояндами і жасмином. На Наді Дорофєєвій джинси білого кольору з високою талією, які ніколи не вийдуть з моди. Фішка одягу – сміливі розрізи на стегнах, що стали трендом лише цього сезону.

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Вартість джинсів від бренду Stash – 6 700 гривень. Не бюджетний низ Дорофєєва поєднала з не менш дорогим верхом. Це сорочка оверсайз м'ятного кольору від української марки Theo. Сорочки бренду коштують від 275 євро – трохи більше 9 тисяч гривень.

Навіть в образі стрітстайл артистка спромоглася підкреслити фігуру. До білих джинсів з розрізами вона підібрала тонкий чорний пояс, який акцентував на тендітній талії. Волосся Надя Дорофєєва розпустила і вклала в об'ємну зачіску та навіть зробила манікюр під колір сорочки. Ефект приголомшливий – понад 65 тисяч лайків за добу!

Надя Дорофєєва у джинсах з розрізами / Фото з інстаграму артистки