Надя Дорофєєва показала образ для новорічного корпоративу: що одягнула зірка

Новорічні корпоративи в розпалі і якщо ви ще не знайшли особливого образу, то зверніть увагу на новий ауфіт Наді Дорофєєвої. Артистка позувала на камеру в блискучій мінісукні.

Кожна жінка на новорічному святі хоче виглядати стильно і вишукано. Часто приклад актуальних аутфітів демонструють відомі люди.

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Святковий образ Наді Дорофєєвої

Однією з тих, хто постійно диктує тренди українським модницям, є Надя Дорофєєва. Днями виконавиця позувала на камеру в блискучій мінісукні білого кольору. Таке вбрання не лише неймовірно виблискувало серед ліхтарів, а й підкреслило бездоганну фігуру співачки.

Одяг Надя поєднала з прозорими босоніжками на високих підборах. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з білими тінями та чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів look довершили сережки. Загалом аутфіт вийшов дуже стильним і гармонійним.

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Надя Дорофєєва в блискучій мінісукні / Фото з інстаграму співачки

Які зірки вже показали святкові аутфіти