Спочатку Надя Дорофєєва, яка тепер відома як DOROFEEVA, вийшла на сцену в чорному боді під шию. Його артистка довершила асиметричним латексним вбранням, яке прикривало лише одну ногу, епатажними сітчастими рукавами та колготами.

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Вона підібрала не менш зухвале взуття – масивні чорні чоботи на шнурівці, адже віднедавна відмовилася від підборів. Волосся Надя Дорофєєва розпустила і вклала в об'ємну зачіску. Стилісти зробили зірці макіяж зі стрілками і нюдовою помадою та підібрали до образу сміливі аксесуари – масивні сережки у формі ключів.

Надя Дорофєєва у сміливому боді / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофєєва у сміливому боді / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофєєва у сміливому боді / Фото з інстаграму співачки

Другий концертний образ співачки був ще сміливіший. Вона одягла повністю прозорий костюм синього відтінку, який просвічувався до білизни.

Аутфіт складався з обтислих штанів, топу та блискучої вкороченої куртки з розрізами. Додамо, що сексуальне вбрання аж ніяк не обмежувало рухи Наді Дорофєєвої, яка зуміла засвітити фантастичні форми.

Надя Дорофєєва у прозорому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофєєва у прозорому костюмі / Фото з інстаграму співачки