Популярна українська співачка, ексучасниця дуету "Время и Стекло" продемонструвала стильний образ. Виконавиця позувала в трендових джинсах, які навесні будуть на піку популярності.

Надю Дорофєєву сміливо можна зарахувати до найстильніших зірок українського шоу-бізнесу. Виконавиця часто демонструє своїй 5-мільйонній аудиторії стильні образи та показує, як правильно носити останні тенденції. Новий look знаменитість опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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Надя позувала на тлі білої шафи у молочній шерстяній майці на бретелях та кардигані на зав’язках. Свій аутфіт вона довершила трендовими джинсами оверсайз. Образ Дорофєєва прикрасила сріблястим кольє з кулончиками.

Виконавиця зробила яскравий макіяж, нафарбувавши повіки світлими тінями, а губи – темно-сливовою помадою. Волосся Дорофєєва залишила розпущеним. Співачка вміє цікаво позувати, тож зробила 9 світлин, які скомбінувала в одне фото.