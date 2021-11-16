Надя Дорофєєва та Лєра Бородіна закрили шоурум SO DODO: щемливий допис співачки

Співачка Надя Дорофєєва та засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look! та співвласниця beauty-салону G.Bar Лєра Бородіна вирішили закрити спільний шоурум SO DODO. Про це у своєму інстаграмі повідомила прихильникам Надя Дорофєєва. За словами виконавиці, на їхній бізнес вплинула пандемія коронавірусу.

У відеоролику Надя і Лєра розповіли, що 5 років тому їм спала на думку ідея створити свій унікальний магазин з корейським вбранням. Вже через 5 місяців дівчата відправилися в Сеул, щоб особисто обрати речі, які будуть представлені в їхньому шоурумі.

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"3 роки ми отримували задоволення від процесу, кураж від результату, любов від клієнтів, премії від модних журналів за "відкриття року" та звичайно трішечки хейту, адже куди без нього", – йдеться в дописі Наді Дорофєєвої.



Надя Дорофєєва та Лєра Бородіна закрили шоурум SO DODO / Фото з інстаграму

Минулого року ситуація з пандемією підштовхнула Надю та Лєру до трьох місяців роздумів на тему того, куди розвивати бізнес з урахуванням, що тривати в колишньому форматі він технічно не міг. Вони придумали чимало цікавих ідей, втім все це було не про SO DODO. З березня 2021 року їхній шоурум перестав працювати.



Надя Дорофєєва та Лєра Бородіна закрили шоурум SO DODO / Фото з інстаграму



"10 місяців тому перед черговим локдауном ми прибрали речі з кронштейнів, а після нього вже їх не повернули. 3 місяці тому ми зняли це відео Сьогодні ми зустрілися, щоб відсвяткувати наш досвід, нашу дружбу, наші нездійснені плани та наші майбутні мрії. В історії невеликого магазину з особливими речами SO DODO ми ставимо крапку", – зазначила Надя.

Виконавиця зазначила, що такі крапки бувають в кожного, і не тільки в бізнесі. За її словами крапка завжди, за вашим бажанням, може стати трикрапкою і привести до чогось абсолютно нового.



Надя Дорофєєва та Лєра Бородіна закрили шоурум SO DODO / Фото з інстаграму

Відеоролик у ліжку Надя і Лєра зняли не випадково. Вони символічно попрощалися зі своїм бізнесом, адже саме в ліжку, відпочиваючи після прогулянки Амстердамом, дівчата вирішили створити спільний бізнес.

У коментарях прихильники бренду зазначили, що чекають чогось нового від креативної Наді та Лєри та побажали їм творчих успіхів. Співачка Jerry Heil подякувала засновницям за те, що завжди могла знайти у шоурумі цікаві речі для себе.