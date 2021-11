Співачка Надя Дорофєєва та засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look! та співвласниця beauty-салону G.Bar Лєра Бородіна вирішили закрити спільний шоурум SO DODO. Про це у своєму інстаграмі повідомила прихильникам Надя Дорофєєва. За словами виконавиці, на їхній бізнес вплинула пандемія коронавірусу.