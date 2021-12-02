Запальна брюнетка для кожного свого світського виходу обирає ефектний аутфіт. На відкриття готелю Bvlgari Тіна Кунакі прийшла в розкішному образі, від якого неможливо відвести погляд. Красуня обрала вбрання, яке ідеально підкреслило її струнку фігуру.

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Образ Тіни Кунакі

24-річна знаменитість одягнула на вечерю твідовий костюм м’ятного кольору, що складалася з вкороченого жакета та мініспідниці. Ефектний виріб довершувала кришталева бахрома.

Модель віддала перевагу вбранню, яке виглядає надзвичайно святково. Такий аутфіт можна сміливо запозичити для святкування Нового року.

Ефектний образ Тіна доповнила високим кінським хвостом та сріблястими туфлями на підборах. Манекенниця одягнула на шию багатошарове, знамените кольє у вигляді змії від Bvlgari та масивні сережки.

Розкішний образ знаменитості завершив насичений макіяж. Візажисти зробили довгі стрілки на повіках, а губи обвели коричневим олівцем та нафарбували матовою шоколадною помадою.



Фантастичний образ Тіни Кунакі / Фото з Getty Images



Фантастичний образ Тіни Кунакі / Фото з Getty Images