М'ятний – актуальний колір весняно-літнього сезону: натхненна добірка аутфітів

Всі модниці знають, що зелений і рожевий – топові кольори цього сезону, однак стилісти зазначають, що м’ятний колір вже зовсім скоро теж займатиме лідерські позиції, тож на нього варто звернути особливу увагу. М’ятний колір прекрасно освіжить ваш гардероб та вдало доповнить кольорову гаму вашого вбрання.

М’ятний колір увірвався в тренди кілька років тому. Вбрання м’ятного кольору під час показу нової колекції продемонстрував Марк Джейкобс. Відтоді цей відтінок набирає щороку більшої популярності.

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Цей універсальний колір підходить для всіх відтінків шкіри та чудово поєднується з більшою частиною кольорової палітри. М’ятний добре виглядає з білим, чорним, рожевим та пудовим одягом. Для сміливіших аутфітів підійдуть пастельні тони – персиковий, блакитний чи жовтий.

Обирайте цього сезону у м’ятному кольорі світшоти, жакети, штани, футболки, худі, сарафани чи стильні топи.

Представляючи нову колекцію весняно-літнього сезону більшість дизайнерів показали монохромні образи, які виглядають надзвичайно вдало та стильно.

Німецький бренд Boss представив у своїй колекції весна – літо 2021 монохромні пастельні елементи гардеробу. Серед образів небесно-блакитного кольору й бежевої гами на подіумі з’явилися сукні, костюми, куртки і тренчі відтінку холодної м’яти.



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue

Sportmax створили ефектний атласний двобортний жакет з сорочкою, який ідеально впишеться для літніх прогулянок.



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue

Ami і Salvatore Ferragamo показали, як носити монохромні ділові образи в популярному кольорі, а також довершили аутфіти білим взуттям.



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue

Elie Saab і Reem Acra представили у своїх колекціях розкішні сукні м’ятного кольору. Рим Акра запропонувала дівчатам вибрати атласну мінісукню з великим бантом на талії, а Елі Сааб показав жіночну хвилясту сукню з ніжного шовку.



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue