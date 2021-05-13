М’ятний колір увірвався в тренди кілька років тому. Вбрання м’ятного кольору під час показу нової колекції продемонстрував Марк Джейкобс. Відтоді цей відтінок набирає щороку більшої популярності.

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Цей універсальний колір підходить для всіх відтінків шкіри та чудово поєднується з більшою частиною кольорової палітри. М’ятний добре виглядає з білим, чорним, рожевим та пудовим одягом. Для сміливіших аутфітів підійдуть пастельні тони – персиковий, блакитний чи жовтий.

Обирайте цього сезону у м’ятному кольорі світшоти, жакети, штани, футболки, худі, сарафани чи стильні топи.

Представляючи нову колекцію весняно-літнього сезону більшість дизайнерів показали монохромні образи, які виглядають надзвичайно вдало та стильно.

Німецький бренд Boss представив у своїй колекції весна – літо 2021 монохромні пастельні елементи гардеробу. Серед образів небесно-блакитного кольору й бежевої гами на подіумі з’явилися сукні, костюми, куртки і тренчі відтінку холодної м’яти.



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue

Sportmax створили ефектний атласний двобортний жакет з сорочкою, який ідеально впишеться для літніх прогулянок.



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue

Ami і Salvatore Ferragamo показали, як носити монохромні ділові образи в популярному кольорі, а також довершили аутфіти білим взуттям.



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue

Elie Saab і Reem Acra представили у своїх колекціях розкішні сукні м’ятного кольору. Рим Акра запропонувала дівчатам вибрати атласну мінісукню з великим бантом на талії, а Елі Сааб показав жіночну хвилясту сукню з ніжного шовку.



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue



М'ятний – модний колір весняно-літнього сезону / Vogue