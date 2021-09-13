MTV Video Music Awards: образи найвідоміших зірок на червоній доріжці – яскраві фото
Джерело:24 канал
У неділю ввечері, 12 вересня, у Нью-Йорку відгриміла одна з найпопулярніших щорічних церемоній нагородження – MTV Video Music Awards, яка відзначає зірок преміями за найкращі музичні відео. Цього року подія присвячена 40-річчю телеканалу.
На церемонії вручення премій несподівано з'явилася Мадонна. Саме вона розпочала подію в Бруклінському центрі Barclays Center.
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Поп-зірка прибула на легендарному жовтому таксі, вийшовши на сцену під свій хіт 1990 року "Vogue" у повному шкіряному образі.
Мадонна під час виступу на MTV Video Music Awards / Getty Images
До церемонії вручення долучилося чимало зіркових ведучих, серед яких Авріл Лавін, Біллі Айліш, Біллі Портер, Конор МакГрегор, Гейлі Бібер, Меган Фокс, Ріта Ора.
Гейлі Бібер стала однією з ведучих на MTV Video Music Awards / Getty Images
Перед камерами на червоній доріжці з’являлися відомі успішні співаки та співачки, а також світські особи, серед яких Авріл Лавін, Ед Ширан, Періс Гілтон, Сіара та інші.Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.
Найбільше вразила своїм образом Меган Фокс, завітавши на визначну подію в прозорій сукні. Біллі Айліш приміряла довгий чорний светр з горловиною, поєднавши його з чорною спідницею. Модель Вінні Гарлоу прийшла у мінішортах і коротній білій шубі.
Якими образами запам'ятається червона доріжка MTV Video Music Awards 2021 та червона доріжка після шоу – дивіться у фотодобірці.
Авріл Лавін на MTV Video Music Awards / Getty Images
Періс Гілтон на MTV Video Music Awards / Getty Images
Ciara на MTV Video Music Awards / Getty Images
Біллі Портер на MTV Video Music Awards / Getty Images
Ріта Ора на MTV Video Music Awards / Getty Images
Вінні Гарлоу на MTV Video Music Awards / Getty Images
Кортні Кардашян і Тревіс Баркер на MTV Video Music Awards / Getty Images
Біллі Айліш на MTV Video Music Awards / Getty Images
Меган Фокс і Колсон Бейкер на MTV Video Music Awards / Getty Images
Ед Ширан на MTV Video Music Awards / Getty Images