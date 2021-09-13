До церемонії вручення долучилося чимало зіркових ведучих, серед яких Авріл Лавін, Біллі Айліш, Біллі Портер, Конор МакГрегор, Гейлі Бібер, Меган Фокс, Ріта Ора.


Гейлі Бібер стала однією з ведучих на MTV Video Music Awards / Getty Images

Перед камерами на червоній доріжці з’являлися відомі успішні співаки та співачки, а також світські особи, серед яких Авріл Лавін, Ед Ширан, Періс Гілтон, Сіара та інші.

Найбільше вразила своїм образом Меган Фокс, завітавши на визначну подію в прозорій сукні. Біллі Айліш приміряла довгий чорний светр з горловиною, поєднавши його з чорною спідницею. Модель Вінні Гарлоу прийшла у мінішортах і коротній білій шубі.

Якими образами запам'ятається червона доріжка MTV Video Music Awards 2021 та червона доріжка після шоу – дивіться у фотодобірці.


Авріл Лавін на MTV Video Music Awards / Getty Images


Періс Гілтон на MTV Video Music Awards / Getty Images


Ciara на MTV Video Music Awards / Getty Images


Біллі Портер на MTV Video Music Awards / Getty Images


Ріта Ора на MTV Video Music Awards / Getty Images


Вінні Гарлоу на MTV Video Music Awards / Getty Images


Кортні Кардашян і Тревіс Баркер на MTV Video Music Awards / Getty Images


Біллі Айліш на MTV Video Music Awards / Getty Images


Меган Фокс і Колсон Бейкер на MTV Video Music Awards / Getty Images


Ед Ширан на MTV Video Music Awards / Getty Images