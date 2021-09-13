На церемонії вручення премій несподівано з'явилася Мадонна. Саме вона розпочала подію в Бруклінському центрі Barclays Center. Партнерський матеріал Настінні каміни Dimplex Prism для квартири: сучасні моделі, які довершать ваш інтер'єр Поп-зірка прибула на легендарному жовтому таксі, вийшовши на сцену під свій хіт 1990 року "Vogue" у повному шкіряному образі.

Мадонна під час виступу на MTV Video Music Awards / Getty Images

До церемонії вручення долучилося чимало зіркових ведучих, серед яких Авріл Лавін, Біллі Айліш, Біллі Портер, Конор МакГрегор, Гейлі Бібер, Меган Фокс, Ріта Ора.



Гейлі Бібер стала однією з ведучих на MTV Video Music Awards / Getty Images

Перед камерами на червоній доріжці з’являлися відомі успішні співаки та співачки, а також світські особи, серед яких Авріл Лавін, Ед Ширан, Періс Гілтон, Сіара та інші.

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Найбільше вразила своїм образом Меган Фокс, завітавши на визначну подію в прозорій сукні. Біллі Айліш приміряла довгий чорний светр з горловиною, поєднавши його з чорною спідницею. Модель Вінні Гарлоу прийшла у мінішортах і коротній білій шубі.

Якими образами запам'ятається червона доріжка MTV Video Music Awards 2021 та червона доріжка після шоу – дивіться у фотодобірці.



Авріл Лавін на MTV Video Music Awards / Getty Images



Періс Гілтон на MTV Video Music Awards / Getty Images



Ciara на MTV Video Music Awards / Getty Images



Біллі Портер на MTV Video Music Awards / Getty Images



Ріта Ора на MTV Video Music Awards / Getty Images



Вінні Гарлоу на MTV Video Music Awards / Getty Images



Кортні Кардашян і Тревіс Баркер на MTV Video Music Awards / Getty Images



Біллі Айліш на MTV Video Music Awards / Getty Images



Меган Фокс і Колсон Бейкер на MTV Video Music Awards / Getty Images



Ед Ширан на MTV Video Music Awards / Getty Images

Усіх переможців престижної премії MTV Video Music Awards – дивіться тут.