Морські та сонячні тандеми надихають на створення неординарних літніх образів. Ділимось із вами добіркою стильного вбрання трендсетерок.

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Що одягають фешн-блогерки на відпочинку

Валентина Ферраньї разом зі своїм бойфрендом зараз відпочивають в італійській бухті Парагі. Для курортного виходу вона обрала сукні рожевих відтінків: модель довжини міді з воланами та сукня-кльош кольору фуксії від Dior.

Вікі Радер дуже швидко прийшла у форму після пологів та вже хизується своєю фігурою у стильній трикотажній сукні сонячного кольору від DODO BAR OR. Інфлюенсерка також обирає для відпочинку шовкову модель у стилі sleep dress довжини міді.

Стильну класику можна приміряти і на відпочинку. Це успішно доводить трендсетерка Перніль Тейсбек. Вона одягнула чорну стриману сукню та доповнила образ масивним золотим ланцюгом. Дівчина також проявляє свою любов до класики у квітчастій блузі з пишними рукавами жовтого кольору.

Німкеня Леоні Ганне вже кілька років поспіль обирає для відпочинку італійське узбережжя Амалфі. На фоні неймовірних краєвидів фешн-інфлюенсерка позує у пишній жовтій сукні актуального крою. Дівчині також полюбився зелений, тому вона сміливо експериментує, поєднуючи в одному образі різні відтінки. Головний акцент вона робить на масивних босоніжках неонового кольору.

Зірка стритстайлу Емілі Сіндлев надихнувшись морською тематикою одягла строкату сукню у блакитних відтінках. Їй також полюбились в'язані кроп-топи, які вона стилізує з шортами та спідницями.

Каролін Даур цього літа віддає перевагу білій бавовняній сукні з акцентами на лінії плеча. Вона доповнила скромний образ золотим ланцюжком, сумкою шоколадного відтінку та слінгбеками у тон.

Аймі Сонг на відпочинку демонструє свою прихильність до трикотажних та в'язаних тканин. Вона сміливо експериментує із сукнями, доповнюючи їх стильними літніми аксесуарами.

Негін Мірчалехі підкорює італійський острів Капрі у ліловому тандемі з кроп-топа та укороченої мініспідниці. Дівчина додає оригінальності і без того яскравому образу за допомогою блакитної панамки. Для відпочинку вона також обрала чорну повітряну сукню на одне плече з оригінальними витинаннями.

Модель Карла Жінола у своїх літніх образах втілює трендові барвисті сукні з принтами. Вона обирає різні фасони та сміливо експериментує з аксесуарами.