Легендарна італійська акторка Моніка Белуччі знову стала лицем Dolce & Gabbana. Белуччі вже декілька років співпрацює з цим відомим брендом і є його музою. Цього разу знаменитість знялась у рекламній кампанії нової колекції сумок-бестселерів Dolce & Gabbana.

Моніка Белуччі часто бере участь у зйомках як для різноманітних брендів, так і для популярних глянців. Донька Моніки, Дева, теж наслідує зіркову матусю й надихає дизайнерів італійського бренда Dolce & Gabbana, адже стала обличчям їхнього нового аромату.

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Зйомку сумок Devotion провели в Італії, поблизу озера Комо. Розкішна Моніка постала в об'єктиві відомого фешн-фотографа Броніслава Сімончика. Акторці підібрали притаманні їй образи елегантної й звабливої жінки й, звичайно, тими аксесуарами, які довели лук до бездоганності, стали сумочки з витонченим дизайном.



Моніка Белуччі в рекламі Dolce & Gabbana / фото Dolce & Gabbana

Стриманий образ Моніки контрастує із захопливими краєвидами Комо й створює надзвичайно стильну картинку. Виразні силуети чорних суконь Dolce & Gabbana вельми ефектно підкреслюють фігуру Белуччі, однак не затьмарюють головної деталі – сумки Devotion.



Моніка Белуччі у співпраці з Dolce & Gabbana / фото Dolce & Gabbana

Відомо, що дизайнери бренда створили сумку Devotion у 2018 році. У перекладі цікава назва цього аксесуару означає "відданість". У концепцію сумочки вкладено багато змісту й цінностей Dolce & Gabbana, які полягають у любові, релігії, уваги до дрібних деталей. Саме такою деталлю та прикрасою є "родзинка" аксесуару – серце, на якому вигравіювані ініціали модної марки.