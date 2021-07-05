Разом зі своєю донькою Девою акторка знялася для глянцю вперше. 11 років тому кінодіва Моніка Беллучі стала головною героїнею глянцю разом зі своєю донечкою Леоні через пів року від того моменту, коли вона стала мамою.

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Тоді для глянцю Vanity Fair знаменитість позувала з крихіткою у її 6-місячному віці.



Перша фотосесія Моніки Беллуччі з донькою Леоні

56-річна зіркова матуся вирішила не втрачати можливості та з’явитися на обкладинці з 16-річною донечкою Девою від першого шлюбу з французьким актором Венсаном Касселем. Юна дівчина вже має у своєму кар’єрному доробку кілька рекламних кампаній, безліч фотосесій та обкладинок глянців.

Популярність Деви постійно зростає. Лише нещодавно у ЗМІ просочилися кадри зі знімального майданчика нової рекламної кампанії парфумів Dolce & Gabbana. Бренд активно співпрацює із зірковою мамою та донькою, тож знаменитості постали перед камерою фотографа в сукнях від улюбленого італійського бренду.

Автором фотосесії виступив італійський fashion-фотограф Паоло Роверсі. Випуск журналу присвячений 16-річним хлопцям та дівчатам, а також красі нового покоління.

Для появи на обкладинці модного видання акторка та її донька обрали розкішні атласні сукні одного й того фасону чорного кольору від Dolce & Gabbana. Плаття чудово підкреслюють стрункі фігури знаменитостей.

Стилісти зробили Моніці стильну зачіску, заколовши частину волосся ззаду шпилькою, а Деві зробили дві довгі косички. Візажисти нанесли на обличчя яскравий макіяж, щоб підкреслити красу обох італійок.

Головний редактор глянцю Vogue Italia Емануеле Фарнеті зазначив, що на кадрі Моніка навмисне посунулася в бік, даючи можливість молодому поколінню показати себе і свої таланти.

"Символічний жест Моніки показує її бажання відійти вбік, залишаючи місце Деві. Це жест, який заслуговує на визнання: звільнення місця для тих, хто приходить потім (дочка, наступниця) – це не те, що ми звикли бачити дуже часто", – зазначив головний редактор.



Моніка Беллуччі вперше знялася з донькою Девою для глянцю Vogue



Моніка Беллуччі вперше знялася з донькою Девою для глянцю Vogue