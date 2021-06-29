Моніка Беллуччі позувала в корсетній сукні для глянцю F Magazine: яскрава фотосесія

56-річна італійська модель та акторка часто з’являється на обкладинках глянцю. У червні зірка знялася для нового номеру журналу F Magazine здивуваши своїх фанатів прекрасним зовнішнім виглядом.

Знаменитість досі активно знімається у численних кампейнах та впевнено позує перед спалахами сотень камер, тож залюбки знялася для чергового глянцю.

Цікаво К'яра Ферраньї одягнула на прогулянку стильну рожеву сукню в клітинку: фото

Над зйомкою працював фотограф Тіємо Сандер, який раніше вже неодноразово співпрацював з Монікою. На обкладинці глянцю акторка позує в корсетній чорній сукні від улюбленого бренду Dolce & Gabbana. Навесні модель стала обличчям весняно-літньої колекції сумок Devotion.

Стилісти вклали волосся знаменитості в голлівудському стилі, а візажисти підкреслили погляд завдяки темним тіням та коричневій губній помаді.

В журналі також з’явилися кадри, які Тіємо Сандер зробив для акторки раніше. Моніка позувала у чорному суцільному купальнику, білій сорочці та тілесній сукні. Акторці підібрали притаманні їй образи елегантної й звабливої жінки.



Моніка Беллуччі у фотосесії для глянцю F Magazine



Моніка Беллуччі у фотосесії для глянцю F Magazine



Моніка Беллуччі у фотосесії для глянцю F Magazine



Моніка Беллуччі у фотосесії для глянцю F Magazine



Моніка Беллуччі у фотосесії для глянцю F Magazine



Моніка Беллуччі у фотосесії для глянцю F Magazine



Моніка Беллуччі у фотосесії для глянцю F Magazine