Популярна модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найвідоміших fashion-інфлюенсерок. Для багатьох модель є натхненням, тож за її кожною новою світлиною у стильному вбранні в інстаграмі слідкує понад 13 мільйонів користувачів.

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Манекенниця часто любить показувати нові streetstyle-образи за допомогою серії знімків, зроблених вдома біля дзеркала. Цього разу зірка позувала у студії приміряючи різні варіанти верхнього одягу. Знаменитість опублікувала 2 стильні образи, які їй надзвичайно личать.

Образи Розі Гантінгтон-Вайтлі

Для першого образу білявка приміряла подовжену класичну голубу сорочку, яку поєднала з широкими штанами. Розі навмисне розстебнула нижні ґудзики та продемонструвала доволі округлий живіт. Зверху модель одягнула довге білосніжне пальто, яке ідеально підійде для будь-яких святкових виходів.

Модель обрала верхній одяг від улюбленого бренду багатьох зірок стрітстайлу The Row. В образах іменитої марки з’являється Кендалл Дженнер, Ірина Шейк, Ельза Госк та багато інших знаменитостей.



Осінній образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Для другого аутфіту Розі одягнула чоботи-колготи з круглим носком, довершивши образ чорним шкіряним тренчем.



Осінній образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму інфлюенсерки