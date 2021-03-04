Знаменитості та супермоделі почали масово носити стрінги, які зумисне виглядають з-під штанів та спровокували давно забутий тренд із 2000-х, який впевнено повертається в моду у вигляді вбрання, взуття, аксесуарів та навіть зачісок.

Зародився тренд на показ стрінгів на початку зими, коли представники модної індустрії визначили найсексуальнішу сукню зими – нею став виріб з відкритою спиною аж до сідниць. Чуттєвою сукнею дизайнери надихнувшись образом Мірей Дарк з фільму "Високий блондин у чорному черевику" та створили схожий фасон, який сподобався всім знаменитостям.

Спекотно Розі Гантінгтон-Вайтлі повністю роздягнулася для фотосесії: відверті фото 18 +

Вперше задала тон модному тренду цього року співачка Бейонсе, яка позувала на грудневій обкладинці британського глянцю Vogue у червоній сукні модельєра Крістофера Джона Роджерса, одягнувши трусики Agent Provocateur, прикрашені кристалами. Саме вони їй послужили окрасою.

Згодом в такій сукні можна було побачити світську левицю Кім Кардашян, яка у своєму інстаграмі продемонструвала сукню з нової колекції Givenchy весна – літо 2021. Відкрита спина і червоні смужки трусів підтвердили повернення тренду.

Варто зазначити, що тренд на демонстрацію своєї спідньої білизни – не новинка. На початку 2000-х років мода на відкриті стрінги була вже всюди: в повсякденних образах Періс Гілтон, Авріл Лавін, Голлі Беррі та інших зірок, а також в колекціях дизайнерів.

Навіть попри те, що тренд відновився лише в цьому році, такі знаменитості, як Гейлі Бібер, Кайлі Дженнер, Белла Хадід та багато інших, впроваджували у своїх гардеробах демонстрацію білизни набагато раніше.

Дані зміни відбуваються в рамках чинної епохи постмодернізму – масової культури, що займається переосмисленням раніше створених типажів і стандартів.

З огляду на популярність бра, кроп-топів і різних декоративних бюстгальтерів, які вже давно перестали бути виключно нижнім одягом, відкриті стрінги цілком можуть закріпитися в гардеробі.