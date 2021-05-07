Тренч і штани одного кольору – ідеальна формула для вдалого образу: модний вихід Гейлі Бібер

Відома манекенниця та стильна модниця Гейлі Бібер щоразу вражає своїх прихильників стильними образами. Зірка стрітстайлу на своєму прикладі показує, як можна цікаво комбінувати прості базові речі.

Стиль моделі Гейлі Бібер виділяється з-поміж інших, адже дівчина має бездоганний смак і вміє обирати цікаві акценти у своїх образах. У гардеробі 24-річної красуні можна знайти багато сміливих та незвичних трендів, які підкорюють серця модниць із кожним її виходом у світ.

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Весною погода часто буває примхливою, тож після вкороченої блузи на зав’язках, яку Гейлі поєднала з білими босоніжками, прийшов час і для тренчкоту. Папараці "підловили" новий вихід знаменитості у стильному бежевому образі.

Аутфіт Гейлі Бібер

У своїх образах Гейлі часто змішує класику зі спортивним стилем у результаті якого отримує трендовий аутфіт.

Сучасна ікона стилю одягнула білу базову футболку, яку поєднала з бежевими штанами. Образ дружина Джастіна Бібера доповнила класичним тренчем Burberry та стильними білими кросівками Nike. Варто зазначити, що бежевий тренч завжди буде актуальним та ніколи не вийде з моди.

Монохромний аутфіт знаменитість довершила чорними сонцезахисними окулярами. Модель не забула про витонченість та підкреслила образ мінімалістичними золотистими сережками та сумкою-хобо на плече смарагдового кольору. Образ, який обрала Гейлі Бібер ідеально підійде для прогулянки містом.



Стильний образ Гейлі Бібер / Legion Media