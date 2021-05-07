Стиль моделі Гейлі Бібер виділяється з-поміж інших, адже дівчина має бездоганний смак і вміє обирати цікаві акценти у своїх образах. У гардеробі 24-річної красуні можна знайти багато сміливих та незвичних трендів, які підкорюють серця модниць із кожним її виходом у світ.

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Весною погода часто буває примхливою, тож після вкороченої блузи на зав’язках, яку Гейлі поєднала з білими босоніжками, прийшов час і для тренчкоту. Папараці "підловили" новий вихід знаменитості у стильному бежевому образі.

Аутфіт Гейлі Бібер

У своїх образах Гейлі часто змішує класику зі спортивним стилем у результаті якого отримує трендовий аутфіт.

Сучасна ікона стилю одягнула білу базову футболку, яку поєднала з бежевими штанами. Образ дружина Джастіна Бібера доповнила класичним тренчем Burberry та стильними білими кросівками Nike. Варто зазначити, що бежевий тренч завжди буде актуальним та ніколи не вийде з моди.

Монохромний аутфіт знаменитість довершила чорними сонцезахисними окулярами. Модель не забула про витонченість та підкреслила образ мінімалістичними золотистими сережками та сумкою-хобо на плече смарагдового кольору. Образ, який обрала Гейлі Бібер ідеально підійде для прогулянки містом.



Стильний образ Гейлі Бібер / Legion Media