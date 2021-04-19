Велосипедки знову повернулися в моду. Свідченням цього є численні аутфіти інфлюенсерів, які вдало вигулюють цей елемент гардеробу зі світшотами та джемперами.

У цьому сезоні без велосипедок просто не обійтися. Вони приналежні до спортивного стилю, тож їх стилісти рекомендують поєднувати зі светрами, світшотами, джемперами, худі чи жакетами.

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Велосипедки – це лосини, тільки вкорочені, а саме лосини та легінси зі штрипками займають цього сезону особливе місце.

Обтислі спортивні шорти вийшли зі спортивних клубів на міські вулиці і голосно заявили про себе ще у 2019 році. У цьому сезоні велосипедки підкорюють ще більше простору і змушують стилістів і фешн-блогерів придумувати нові незвичайні образи, які включають в себе нестаріючу класику і абсолютно нові тренди.

Як і з чим їх носити на своїх прикладах показують модні інфлюенсери. До прикладу, португальська стилістка Софія Коельо одягає чорні велосипедки із зеленим світшотом оверсайз, британська модниця Алісія Родді поєднує велосипедки з молочним кадриганом, а Емілі Сіндлев розбавляє їх яскравим оранжевим світшотом.

Спортивні образи дівчата доповнюють великою кількістю прикрас та помітними сумками. Також для створення цікавого аутфіту вигідно зробити красиві зачіски.

Для мінімалістичного образу підійде лаконічна гулька чи хвіст, а щоб додати луку трендовості зробіть мальвіну, прищепіть зібране волосся в крабик, або ж прикріпіть до хвоста маленькі гумки. Така зачіска навесні особливо популярна.

Також зверніть увагу на головні убори. Зараз ультратрендовою вважається бейсболка, панама та косинка. За їхньою допомогою ви отримаєте бездоганні та стильні образи.