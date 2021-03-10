Модний показ в аеропорту: колекція Balmain осінь – зима 2021/2022

Осінньо-зимову колекцію одягу креативний директор бренду Balmain Олів'є Рустам представив у великому ангарі в аеропорту "Шарль-де-Голль", випускаючи моделей з крила літака.

Створюючи колекцію креативний директор пофантазував на не лише на тему майбутнього, але й створив вбрання відсилаючись до теми подорожей.

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За словами Рустама, джерелом натхнення для нової колекції слугували післявоєнні перельоти П’єра Бальмена, який після заснування модного Будинку вирушив завойовувати США, Велику Британію та навіть Австралію.

Колекція була умовно поділена на дві частини: одна була навіяна формою пілотів і авіамеханіків, а друга – одягом джетсеттерів прекрасного майбутнього, які з радістю полетять першими кудись на відпочинок, коли пройде пандемія.

У колекції представлена велика кількість срібних штанів, спідниць, жакетів і суконь. Моделі дефілювали в армійських пальтах із золотими ґудзиками, куртках-авіаторах, льотних костюмах, сукнях з параштного шовку та штанах кольору хакі.

Рустам не забув додати в колекцію свою улюблену бретонську смужку, що розмістилася на вкорочених светрах та мінісукнях.

Не обійшлося і без використання принта-монограми PB (скорочена Pierre Balmain) 1970-го року, які стали фірмовими приталених жакетів з великими наплечниками і флюоресцентних відтінків, в які були забарвлені трикотаж і деякі моделі верхнього одягу.

В аксесуарах читалася тема подорожей – у валізах, капелюшних коробках та дорожніх сумках, а також у мініатюрних сумках, що нагадують форму круглих надувних подушок, що рятують від безсоння пасажирів у нічних рейсах.

На закінчення шоу Рустам сказав, що він створював цю колекцію під впливом двох конкурувальних сил: "любити своє справжнє, але також бути в очікуванні від свого кращого майбутнього".

Колекція Balmain осінь – зима 2021/2022



Колекція Balmain осінь – зима 2021/2022



Колекція Balmain осінь – зима 2021/2022



Колекція Balmain осінь – зима 2021/2022



Колекція Balmain осінь – зима 2021/2022

Показ колекції Balmain осінь – зима 2021/2022: дивіться відео