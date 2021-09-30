Американська модель постійно перебуває в центрі уваги, тож у вільний від роботи час любить приховувати від публіки своє обличчя. Від початку карантину Джіджі гуляє по вулицях в захисній масці та сонцезахисних окулярах, втім папараці все одно впізнають знаменитість.

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Неодноразово модель довершувала свої аутфіти панамами з овчини. Джіджі має в гардеробі вироби класичних кольорів, а також яскраві моделі, які додають особливої родзинки її наряду. Після чергового показу зірка відправилася у готель за речами в стильному аутфіті, який може повторити кожна модниця.

Образ Джіджі Хадід

Другий місяць осені стає помітно холоднішим, тож легенькими бомберами та куртками "косухами" вже не обійтися. Манекенниця цього сезону зробила ставку на хутряній куртці оверсайз молочного кольору з великими накладними кишенями та коміром. Під низ вона одягнула блідно-коричневий в’язаний светр.

Образ знаменитості довершили широкі коричневі джинси зі стильним масивним розрізом на коліні. Під кежуальний стиль Джіжді підібрала сірі замшеві кросівки Nike.

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Модель підібрала до образу об’ємну шкіряну сумку-тоут чорного кольору та довершила образ яскравим головним убором – жовтою хутряною панамою. Хадід одягнула захисну маску та довершила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами.



Модний образ Джіджі Хадід / Фото з інстаграму



Модний образ Джіджі Хадід / Фото з інстаграму

Згодом фанати побачили американку в аеропорту. Вона приміряла білі спортивні штани, короткі коричневі угги та синю бейсболку. Свій образ вона довершила довгим оранжевим шарфом.



Модний образ Джіджі Хадід / Фото з інстаграму