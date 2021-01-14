Цієї зими серед трендів опинилися вовняні кардигани. Особливою популярністю користуються вироби прикрашені незвичайними ґудзиками, всипані блискучими каменями, чи оздоблені бахромою.

Найбільше заполонили стрічки соціальних мереж вкорочені кардигани у стилі 90-х. Вони стали головною надихаючою альтернативою светрам грубого плетіння, пише Vogue.

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Головною прихильницею яскравих і незвичайних кардиганів варто вважати данську модницю Емілі Сіндлев. У своєму стилі Емілі признає лише один орієнтир – жіночність. На шляху до бездоганних образів вона не зупиняється ні перед чим. Сіндлев обожнює взуття на шпильках, а навіть взимку віртуозно поєднує шовкові сукні з масивними черевиками.

Емілі Сіндлев – одна з ікон стилю Копенгагена. У її гардеробі можна знайти стильну модель кардигану з вишнями від Gucci та яскраво-червоний кардиган з яскравими ґудзиками від Alessandra Rich. Такий кардиган стилістка пропонує поєднувати зі штанами з металізованої шкіри.

До свого гардеробу вкорочені кардигани додали креативний директор бренду Rotate Жанетт Медсен, Анук Ів, Лаура Бітллок та Айлін Кеніг.