Хіт цієї зими – вовняний кардиган: вчимося носити за прикладом модних блогерів
Цієї зими серед трендів опинилися вовняні кардигани. Особливою популярністю користуються вироби прикрашені незвичайними ґудзиками, всипані блискучими каменями, чи оздоблені бахромою.
Найбільше заполонили стрічки соціальних мереж вкорочені кардигани у стилі 90-х. Вони стали головною надихаючою альтернативою светрам грубого плетіння, пише Vogue.
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Головною прихильницею яскравих і незвичайних кардиганів варто вважати данську модницю Емілі Сіндлев. У своєму стилі Емілі признає лише один орієнтир – жіночність. На шляху до бездоганних образів вона не зупиняється ні перед чим. Сіндлев обожнює взуття на шпильках, а навіть взимку віртуозно поєднує шовкові сукні з масивними черевиками.
Емілі Сіндлев – одна з ікон стилю Копенгагена. У її гардеробі можна знайти стильну модель кардигану з вишнями від Gucci та яскраво-червоний кардиган з яскравими ґудзиками від Alessandra Rich. Такий кардиган стилістка пропонує поєднувати зі штанами з металізованої шкіри.
До свого гардеробу вкорочені кардигани додали креативний директор бренду Rotate Жанетт Медсен, Анук Ів, Лаура Бітллок та Айлін Кеніг.
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