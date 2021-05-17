Модний аксесуар літа – панама: на які вироби треба звернути увагу

Головні убори цього сезону – це не лише практичний виріб, який захищає від сонця й дощу, але й модний елемент образу. На початку весни всіх модниць та зірок стрітстайлу зачарували бейсболки, втім модні подіуми заполонив ще один стильний аксесуар – панама.

Раніше панами вважалися виключно аксесуаром для пляжного стилю, втім зараз трендсеттери активно їх одягають та міксують з міським одягом.

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Для теплої пори року підійдуть вироби, виконані з легких натуральних тканин – бавовни або льону. Обирайте на літо панами світлих кольорів, адже вони краще захищають від сонця.

У своїх колекціях дизайнери показали різноманітні варіанти головного убору для будь-якої погоди та одягу. Еді Сліман для бренду Celine створив панами зі щільної бавовни та яскравої шкіри. Такі вироби чудово поєднуються з джинсами та бомберами, а також зі спідницями та кардиганами. Бренд Sandro молочну панаму поєднав з трикотажним боді та сорочкою в етнічному стилі.

Варто зазначити, що вже влітку особливу популярність здобуде панама виконана в техніці кроше. Плетений аксесуар в різних кольорах обирають Белла Хадід, Ельза Госк, Олівія Руайом і Бланка Міро.

З панамою чудово виглядають сукні довжини максі, лляні сарафани, об’ємні джинси, шорти бермуди та денімові вироби. Втім панаму можна поєднувати з чим завгодно: зі спортивною курткою, світшотом у стилі оверсайз, штанами чи костюмом, тож вибір залишається тільки за вами.



Стильні літні панами / Vogue



Стильні літні панами / Vogue



Стильні літні панами / Vogue



Стильні літні панами / Vogue



Стильні літні панами / Vogue