Модні весняні жакети: основні тенденції

Модні та стильні жакети вже давно стали невід’ємною частиною не лише ділового стилю, але й повсякденно. Жакети чудово доповнюють будь-які образи та слугують чудовою альтернативою кардиганам. Ідеальний жіночий жакет – це співвідношення крою, модного фасону, якісного матеріалу та вдалого кольору.

Жакети є тим елементом гардеробу, навколо якого обігрується все весняне вбрання, адже їх можна одягати з джинсами, штанами, сукнями, спідницями, комбінувати з чобітьми, кросівками та туфлями на підборах.

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Дизайнери вважають, що модні жакети – це основа жіночого гардеробу, тому їх необхідно включати у свої найкращі аутфіти, створюючи чудові тандеми в різних стилях та fashion-течіях.

Розслаблені форми

Розслаблені форми у своїх колекціях представили чимало дизайнерів. Строгі та чітко вивірені силуети бренди вирішили трохи відкласти на користь невимушених та вільних фасонів. Жакети вільної форми найчастіше зустрічається на модницях, які використовують цей елемент гардеробу в повсякденному житті.



Модні весняні жакети / Vogue

Вкорочені

Цієї весни в моді жакети до талії. Візуально вони додаватимуть декілька сантиметрів росту, а також виділятимуться на фоні інших фасонів.

Вкорочені жакети кілька сезоні поспіль пробивалися в гардероби модниць, але вже цієї весни вони мають всі шанси всім полюбитися. Вкорочений жакет можна носити з мініспідницями та чоботами, джинсами, худі та кросівками.



Модні весняні жакети / Vogue

Оверсайз

Як і раніше, маскулінні жакети все ще в тренді. У своїй колекції Versace показали синій піджак чоловічого крою в строгу смужку, який колись у 1990-х носила Сінді Кроуфорд. Valentino представив білий двобортний жакет, який дизайнер радить носити з напівпрозорою блузою та широкими джинсами.



Модні весняні жакети / Vogue

Із заходом

Для шанувальників приталених жакетів дизайнери представили цікаву альтернативу – жакет із заходом. Замість того, щоб приталювати однобортні жакети, дизайнери застосували новий стилістичний прийом і показали жакети, які можна обмотати навколо талії. Деякі з них можна зафіксувати кнопками на рівні талії, а деякі - за допомогою ременя.



Модні весняні жакети / Vogue

Яскраві відтінки

З приходом тепла та сонячних днів дизайнери пропонують соковиті відтінки та яскраві принти. Цієї весни найпопулярнішим вважається неоновий жакет трав’янистого кольору.



Модні весняні жакети / Vogue